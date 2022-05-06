Деякі українці вивели 90% активів за кордон напередодні вторгнення

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ деякі українці вивели 90% своїх активів за кордон, правоохоронці мають перелік прізвищ.

Про це повідомив очільник Бюро економічної безпеки Вадим Мельник в інтерв’ю Liga.net.

Мельник зазначив, що БЕБ займається перевірками законності виведення активів з України з банківських рахунків та "у валізах" не лише після 24 лютого, але й за місяць до того – більший проміжок часу БЕБ поки охопити не може. Прізвища власників таких підозрілих активів Мельник називати не став.

"Якщо людина напередодні війни вивела 90% своїх активів за кордон, то, можливо, вона знала, що буде напад, тобто була попереджена. Ким попереджена? До таких людей чи компаній під час перевірок ми ретельніше придивлятимемося", – пояснив голова Бюро.

За його словами, були такі люди, що вивели понад 90% своїх активів і "є конкретні прізвища, по яких ми працюємо".

Він пояснив, що вивезення активів несе дві проблеми. Перше – послаблення держави. Друге – у разі, якщо кошти були зароблені незаконно і з них не були сплачені податки – це є злочин, адже кошти "сховали" від оподаткування і намагаються легалізувати за кордоном.

У БЕБ аналізують виведення коштів через банківські установи в інші держави – за перший місяць війни виведено понад 50 млрд грн, повідомив Мельник. Водночас, підкреслив він, сам факт виведення не свідчить про скоєння злочину.

Бюро лише звіряє, чи не входило призначення платежу до переліку заборонених і, якщо були порушення, то притягуватиме до відповідальності і банківських працівників, і суб'єктів господарювання.

"Із транзакціями фізичних осіб через банки чи готівкою за кордон так само: факт вивезення не свідчить про порушення, адже люди могли рятувати гроші від окупантів-мародерів. Можливо, ці гроші вже повертаються в країну. Але ми перевіримо законність їхнього походження", – додав він.