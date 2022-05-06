Кібератака: зловмисники надсилають листи начебто від імені кіберзахисту України
П'ятниця, 6 травня 2022, 20:45 -
Українцям надсилають листи автором яких є нібито CERT-UA (команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України), вони містять шкідливе вкладення у вигляді захищеного паролем RAR-архіву "UkrScanner.rar".
Про це повідомили у Держспецзв’язку.
Там зазначили, що активність пов'язана з діяльністю групи APT28 (UAC-0028). "Ресурс уже заблокували, однак у разі отримання подібних листів, команда CERT-UA просить негайно про це інформувати", - зазначили у відомстві.
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