Google Play заборонила розробникам завантажувати та оновлювати платні програми в Росії

З 5 травня завантаження та оновлення вже існуючих платних програм у Google Play заборонені в Росії.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Купівля та оплата передплат у магазині додатків відключені з початку березня.

Компанія рекомендувала розробникам, чиї програми постачають "критично важливі послуги" видалити підписки або зробити програму повністю безкоштовною.

У березні Google відключила придбання та оплату підписок у Play Store через проблеми з платежами. Тоді компанія заборонила росіянам завантажувати платні програми, але розробники могли завантажувати їх у магазин.

Економічна правда