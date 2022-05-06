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Google Play заборонила розробникам завантажувати та оновлювати платні програми в Росії

П'ятниця, 6 травня 2022, 19:17 - Cергій Мельник

З 5 травня завантаження та оновлення вже існуючих платних програм у Google Play заборонені в Росії.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Купівля та оплата передплат у магазині додатків відключені з початку березня.

Компанія рекомендувала розробникам, чиї програми постачають "критично важливі послуги" видалити підписки або зробити програму повністю безкоштовною.

У березні Google відключила придбання та оплату підписок у Play Store через проблеми з платежами. Тоді компанія заборонила росіянам завантажувати платні програми, але розробники могли завантажувати їх у магазин.

Економічна правда

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Google Росія
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