Провідний виробник хімікатів Kemira йде з російського ринку

Фінська хімічна компанія Kemira оголосила, що йде з російського ринку та зупиняє всі операції.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Kemira йде з російського ринку та зупиняє місцеві операції.

Kemira оголосила про рішення припинити поставки в Росію та Білорусь 1 березня 2022 року у зв’язку з військовим нападом Росії на Україну і наразі розпочала до виходу. Повне завершення процесу займе деякий час через вимоги законодавства", - заявили в компанії.

Kemira має 45 співробітників в Росії.

У 2021 році на Росію припадало близько 3% загального доходу Kemira з основним акцентом на целюлозно-паперовий сектор.

Kemira вважається світовим лідером з виробництва хімічних речовин для паперової та целюлозної промисловості, для очищення стічних вод, а також для нафтової та гірничодобувної промисловості.

Економічна правда