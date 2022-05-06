Провідний виробник хімікатів Kemira йде з російського ринку
Фінська хімічна компанія Kemira оголосила, що йде з російського ринку та зупиняє всі операції.
Про це йдеться у заяві компанії.
"Kemira йде з російського ринку та зупиняє місцеві операції.
Kemira оголосила про рішення припинити поставки в Росію та Білорусь 1 березня 2022 року у зв’язку з військовим нападом Росії на Україну і наразі розпочала до виходу. Повне завершення процесу займе деякий час через вимоги законодавства", - заявили в компанії.
Kemira має 45 співробітників в Росії.
У 2021 році на Росію припадало близько 3% загального доходу Kemira з основним акцентом на целюлозно-паперовий сектор.
Kemira вважається світовим лідером з виробництва хімічних речовин для паперової та целюлозної промисловості, для очищення стічних вод, а також для нафтової та гірничодобувної промисловості.
Економічна правда
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