НБУ випустить пам'ятні монети, присвячені боротьбі з агресією РФ

Нацбанк визначив підсумки голосування за ескізи і творчі роботи, присвячені боротьбі України з агресором. НБУ починає роботу над створенням першої пам’ятної монети із серії.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Підсумки голосування

За підсумками відкритого народного голосування за ескізи монет та творчі роботи, присвячені героїчному опору Збройних Сил України та всього українського народу військовій агресії рф, найбільшу кількість голосів отримали:

у номінації "Кращий ескіз":

Аверс: у центрі – малий Державний Герб України, навколо якого зображено єднання української нації: люди тримаються за руки, котрі обвиває синьо-жовта стрічка.

Реверс: у центрі – малий Державний Герб України та написи Україна (угорі), 2022 (унизу);

Аверс: зображено славнозвісний острів Зміїний, на якому в перший день війни сталося зіткнення українських прикордонників і воїнів Збройних Сил України з російським воєнним кораблем, та написи: ОСТРІВ ЗМІЇНИЙ (угорі), "РУССКИЙ ВОЕННЫЙ КОРАБЛЬ – ИДИ НАХ**Й!" (унизу)

Реверс: зображено прикордонника на посту, синьо-жовтий прапор на флагштоку, малий Державний Герб України (унизу);

Аверс: на тлі стилізованої карти – літак та напис Україна, малий Державний Герб України (угорі).

Реверс: зображено легенду київських повітряних боїв, пілота-аса, на рахунку якого знищен о ня декількох десятків російських літаків та ракети "Калібр"; напис Привид Києва (угорі);

Аверс: зображення узагальнених образів захисниці та захисників, оповитих синьо-жовтою стрічкою. Унизу напис – Слава Героям!

Реверс: композиція, що символізує боротьбу добра зі злом, яка відбувається зараз на території України: на тлі синьо-жовтої карти України архангел Михаїл, який уособлює добро, вбиває диявола, який уособлює зло. Угорі напис – "Світ переможе темряву!";

Аверс: стилізований тризуб в обрамленні квітів та колосків; угорі напис – УКРАЇНА (угорі).

Реверс: символічна композиція зображує на тлі стилізованої дороги дві сплетені руки – жінки та чоловіка у військовій формі, угорі – емблема Збройних Сил України, під якою ліворуч та праворуч розміщено написи МАТИ ГЕРОЇВ;

у номінації "Краща творча робота":

Опис роботи: узагальнений образ української жінки-берегині, яка оберігає мужніх та героїчних воїнів – захисників України;

Опис роботи: воїни – захисники різних епох і поколінь, які своєю мужністю та героїзмом прославляють Україну;

Опис роботи: вітальний плакат-запрошення до українського "Бермудського трикутника", що вже багато разів "гостинно" зустрів рашистів і там вони залишилися навічно;

Опис роботи: символічне поєднання двох образів: жінки, як образу України, та лелеки – символу любові до батьків та рідної землі, вірності, щастя, добробуту;

Опис роботи: образ воїна-захисника, який уособлює всіх захисників, які як янголи-охоронці боронять і оберігають Україну.

Першочергові нумізматичні плани

"Розглянувши всі ескізи, що надійшли на конкурс, та врахувавши результати народного голосування, Національний банк розпочинає роботу зі створення першої монети із серії, що розповідатиме про загальнонаціональний героїчний супротив українців російському загарбнику", - йдеться у повідомленні.

Перша монета матиме назву "В єдності – сила".

Планується, що один бік цієї монети буде відтворено за мотивами ескізу "Єдність – сила" авторства Аліни Малюти, що увійшов до п’яти кращих ескізів за підсумками відкритого голосування; інший – за мотивами ескізу "Допомога країн-партнерів" авторства Сергія Топкіна, який також брав участь у конкурсі.

Інші ескізи та творчі роботи Національний банк також буде втілювати в нумізматичній продукції України (пам’ятних монетах, медалях, сувенірних банкнотах тощо), про що повідомлять додатково.