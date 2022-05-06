Світові ціни на продовольство почали знижуватись

Індекс продовольчих цін ФАО ООН у квітні знизився на 0,8% після рекордного зростання, зафіксованого у березні.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані організації.

У той же час індекс виявився на 29,8% вищим у порівнянні з квітнем минулого року.

"Зниження індексу минулого місяця в порівнянні з березнем було викликане, перш за все, різким падінням цін на рослинні олії, а також незначним скороченням цін на зернові. Водночас ціни на цукор, м'ясо та молочну продукцію продовжили помірне зростання", – уточнюється. у повідомленні.

Індекс цін на зернові у квітні порівняно з березнем знизився на 0,4%, на рис – збільшився на 2,3%, на олії – знизився на 5,7%, на молочну продукцію – зріс на 0,9%, на м'ясо – зріс на 2,2%.

Індекс продовольчих цін ФАО – це середньозважений показник, який відстежує динаміку міжнародних цін на п'ять основних продовольчих товарних груп.