У Китаї держкорпораціям і держорганам наказали замінити імпортні комп'ютери своїми

У Китаї центральним урядовим установам та державним корпораціям наказали замінити персональні комп’ютери іноземних брендів на китайські альтернативи протягом двох років.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними джерел, персонал попросили здати іноземні ПК, замість них дадуть місцеві альтернативи, які працюють на китайських операційних системах.

Поступово належить замінити близько 50 млн комп'ютерів лише на рівні центрального уряду, додають співрозмовники агентства.

"Це ще один крок у кампанії Китаю із заміни імпортних технологій місцевими альтернативами, спрямовану на зменшення залежності країни від геополітичних конкурентів, таких як США, у всьому, від напівпровідників до серверів і телефонів", - йдеться у статті.

Таке рішення безпосередньо вплине на продажі американських виробників HP та Dell - найбільших продавців персональних комп'ютерів у Китаї після місцевої Lenovo, пише Bloomberg.

Lenovo залежить від процесорів зі США, але вже створила свій власний підрозділ з виробництва чіпів та інвестувала щонайменше в 15 компаній, що розробляють напівпровідники, зазначив аналітик Bloomberg Intelligence Нейтан Найду.

Економічна правда