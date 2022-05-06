Понад 400 житлових комплексів в Україні відновили будівельні роботи

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Станом на початок травня в Україні будуються вже понад 400 житлових комплексів, 65 з них – в Києві, ще 45 – в Одесі.

Про це повідомляє ЛУН.

Відновили будівництво також в Дніпрі, Полтаві, Запоріжжі, Кременчуці, Черкасах, Умані. У західних областях зараз зводиться 245 ЖК.

Побачити новобудови України, у яких відновилося будівництво, можна на інтерактивній Корисній карті ЛУН Місто.

Щоб побачити, де знову почали працювати будівельні крани або завершують оздоблювальні роботи, треба відкрити Корисну карту і обрати шар "Будівництво житла". Дані на карті постійно оновлюються.

Корисна карта ЛУН Місто була запущена у березні 2022, щоб допомогти українцям знайти аптеки, заправки, супермаркети, які працюють під час війни.

Наприкінці квітня команда проєкту міських досліджень ЛУН Місто додала на карту шар Дерусифікація, де позначає перейменовані вулиці України. А нещодавно додала можливість перевірити наявність пального на заправках країни.

Економічна правда