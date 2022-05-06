У РФ почало падати виробництво меблів: очікують падіння продажів на 50%

З березня у РФ обсяги виробництва меблів почали скорочуватися, серед причин - зниження витрат споживачів та звуження каналів збуту після припинення роботи IKEA.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

Так, за підсумками березня виробництво меблів у Росії знизилося на 3% рік до року, до 4,3 млн умовних одиниць продукції, підрахувала Асоціація підприємств меблевої та деревообробної промисловості (АМДПР).

"Березень обнулив усі наші попередні прогнози про подальше стабільне зростання", - заявив президент асоціації Олександр Шестаков.

При цьому, вартість меблів у січні-березні зросла в середньому на 12,5%. Російські виробники залежать від імпорту комплектуючих, включаючи фурнітуру, лаки, фарби, тканини, які зросли в ціні через порушення логістики, пояснює Шестаков.

В асоціації прогнозують зростання вартості локальної продукції не менш як на 30%.

В АМДПР за підсумками 2022 року чекають зниження обсягу продажу меблів у грошах на 50% у рамках стрес-сценарію. Це може статися не тільки через скорочення платоспроможного попиту, але і через припинення роботи в РФ шведської IKEA.

На продукцію, вироблену IKEA в Росії, припадало 5% від загального обсягу всього випуску, з яких 80% експортувалося, зазначає Шестаков. Але, за його словами, збувати свою продукцію російським підприємствам, які виготовляли меблі для ритейлера, стало складніше.

Альтернативний, оптимістичний прогноз АМДПР передбачає стабілізацію російського меблевого ринку до осені.

Економічна правда