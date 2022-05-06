SpaceX дозволила переносити "тарілки" Starlink

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Компанія SpaceX дозволила переносити комплекти абонентського обладнання супутникового інтернету Starlink з одного місця до іншого.

Про це пише The Verge.

До цього "тарілка" закріплювалася за певним місцем розташування – просто так переїхати з одного місця в інше (у випадку США – з одного штату в інший) разом із "тарілкою" було проблематично.

"За додаткові 25 доларів на місяць ви можете перемістити свій Starlink у нове місце та отримувати послуги скрізь, де Starlink забезпечує активне покриття", – зазначають у компанії.

Функція "портативності" має на увазі переміщення обладнання лише в рамках одного континенту, при цьому колишній рівень швидкості та якості сигналу не гарантується.

Компанія наголошує, що сервіс поки не працює в динаміці – тобто у русі. Наприклад, їм не можна користуватися в автомобілі, човні, що пливе і т.д.

SpaceX зазначає, що активно працює над цією можливістю, але вона поки що не працює належним чином. Більше того, увімкнення Starlink під час руху автоматично позбавить користувача гарантії на обладнання.