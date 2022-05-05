На Луганщині не залишилось жодної вцілілої АЗС

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в регіоні не залишилось жодної вцілілої заправної станції та складу з паливом, а також існує смертельна загроза при його транспортуванні.

Його слова передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Він закликав водіїв Луганської області заощаджувати споживання палива та утриматись від необов‘язкових поїздок, оскільки є необхідність першочергово забезпечувати паливом рятувальні служби, медиків, поліцію та військових.

Нагадуємо:

Росіяни обстріляли Лисичанський НПЗ, де були лише залишки нафтопродуктів.