На Луганщині не залишилось жодної вцілілої АЗС
Четвер, 5 травня 2022, 22:42 -
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що в регіоні не залишилось жодної вцілілої заправної станції та складу з паливом, а також існує смертельна загроза при його транспортуванні.
Його слова передає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Він закликав водіїв Луганської області заощаджувати споживання палива та утриматись від необов‘язкових поїздок, оскільки є необхідність першочергово забезпечувати паливом рятувальні служби, медиків, поліцію та військових.
Нагадуємо:
Росіяни обстріляли Лисичанський НПЗ, де були лише залишки нафтопродуктів.
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