Британія запровадила санкції проти металургійної компанії Evraz Абрамовича
Велика Британія запровадила санкції проти металургійної та гірничодобувної компанії Evraz, найбільшим акціонером якої є російський олігарх Роман Абрамович.
Про це йдеться в санкційному переліку, оновленому 5 травня.
Санкції передбачають заморожування активів компанії на території Британії.
"Evraz plc є зареєстрованою у Великій Британії холдинговою компанією, що входить до групи компаній із виробництва сталі та гірничодобувної промисловості", - йдеться у документі.
Зазначається, що Evraz підтримує уряд Росії шляхом ведення бізнесу в галузях, що мають стратегічне значення для уряду Росії, а саме у видобувному, транспортному та будівельному секторіах.
Також компанія володіє та контролює прямо чи опосередковано наступними дочірніми підприємствами - АТ "Євраз НТМК", ПрАТ "Распадська", АТ "Євраз ЗСМК", ВАТ "Євразська об'єднана вугільна компанія "Южкузбасвугілля", та АТ "Євраз Качканарський гірничо-збагачувальний комбінат", кожна з яких "здійснює діяльність в одній або кількох галузях, що мають стратегічне економічне значення для уряду Росії".
Найбільші акціонери компанії – мільярдер Роман Абрамович (28,64%) та структури його партнерів – Олександра Абрамова (Abiglaze Ltd, 19,32%) та Олександра Фролова (Crosland Global Limited, 9,65%), відповідно до інформації на сайті Evraz (станом на 16 лютого 2022 року).
Сам Абрамович потрапив під санкції в березні і через них продає лондонський ФК "Челсі", що належить йому.
"Металургійна компанія Evraz працює в галузях, що мають стратегічне значення для уряду Росії.
Evraz plc виробляє 28% всіх російських залізничних коліс і 97% залізничних колій в Росії. Це життєво важливе підприємство, оскільки Росія використовує залізниці для переміщення військ та їх постачання на лінію фронту в Україні", - йдеться у заяві британського уряду.
Заморожування активів означає, що жоден громадянин або компанія Британії не може вести з ними бізнес, пояснили в уряді.
"Основна діяльність Evraz plc знаходиться в Росії, де вона є провідним роботодавцем.
Ці санкції ще більше підірвуть фінансові резерви Путіна та економіку і підтримають подальший опір України", - йдеться у заяві.
З моменту вторгнення РФ в Україну Британія запровадила санкції проти більш ніж 1000 фізичних осіб та понад 100 підприємств.
Економічна правда
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