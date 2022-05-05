Британія запровадила санкції проти металургійної компанії Evraz Абрамовича

Велика Британія запровадила санкції проти металургійної та гірничодобувної компанії Evraz, найбільшим акціонером якої є російський олігарх Роман Абрамович.

Про це йдеться в санкційному переліку, оновленому 5 травня.

Санкції передбачають заморожування активів компанії на території Британії.

"Evraz plc є зареєстрованою у Великій Британії холдинговою компанією, що входить до групи компаній із виробництва сталі та гірничодобувної промисловості", - йдеться у документі.

Зазначається, що Evraz підтримує уряд Росії шляхом ведення бізнесу в галузях, що мають стратегічне значення для уряду Росії, а саме у видобувному, транспортному та будівельному секторіах.

Також компанія володіє та контролює прямо чи опосередковано наступними дочірніми підприємствами - АТ "Євраз НТМК", ПрАТ "Распадська", АТ "Євраз ЗСМК", ВАТ "Євразська об'єднана вугільна компанія "Южкузбасвугілля", та АТ "Євраз Качканарський гірничо-збагачувальний комбінат", кожна з яких "здійснює діяльність в одній або кількох галузях, що мають стратегічне економічне значення для уряду Росії".

Найбільші акціонери компанії – мільярдер Роман Абрамович (28,64%) та структури його партнерів – Олександра Абрамова (Abiglaze Ltd, 19,32%) та Олександра Фролова (Crosland Global Limited, 9,65%), відповідно до інформації на сайті Evraz (станом на 16 лютого 2022 року).

Сам Абрамович потрапив під санкції в березні і через них продає лондонський ФК "Челсі", що належить йому.

"Металургійна компанія Evraz працює в галузях, що мають стратегічне значення для уряду Росії.

Evraz plc виробляє 28% всіх російських залізничних коліс і 97% залізничних колій в Росії. Це життєво важливе підприємство, оскільки Росія використовує залізниці для переміщення військ та їх постачання на лінію фронту в Україні", - йдеться у заяві британського уряду.

Заморожування активів означає, що жоден громадянин або компанія Британії не може вести з ними бізнес, пояснили в уряді.

"Основна діяльність Evraz plc знаходиться в Росії, де вона є провідним роботодавцем.

Ці санкції ще більше підірвуть фінансові резерви Путіна та економіку і підтримають подальший опір України", - йдеться у заяві.

З моменту вторгнення РФ в Україну Британія запровадила санкції проти більш ніж 1000 фізичних осіб та понад 100 підприємств.

Економічна правда