АТБ відновить роботу ще 50 магазинів на Київщині

Торговельна мережа "АТБ" до кінця травня планує відновити роботу ще більш як пів сотні тимчасово зачинених магазинів на Київщині.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі корпорації.

Таким чином, до кінця травня уже більш як 100 із раніше тимчасово зачинених магазинів мережі знову стануть до роботи, йдеться в повідомленні.

Першими відкриваються магазини, що були законсервовані та із незначними пошкодженнями, які після відходу загарбників, припинення артобстрілів та авіанальотів можуть працювати без серйозних ремонтів, зазначив генеральний директор, голова Ради директорів корпорації "АТБ" Борис Марков.

"Зараз ми відновлюємо роботу магазинів. Це насамперед Київська, Чернігівська, Сумська, Харківська області. Всюди, де є доступність, ми плануємо відкривати. Сподіваюся, якщо не буде військового загострення, ми протягом квітня-травня відкриємо ті магазини, які не потребують великої реконструкції. А магазинів, які потребують цього, на жаль, вже десятки", – повідомив Марков.

Як зазначається, через війну "АТБ" загалом призупинила роботу більш як 200 магазинів: вони були пошкоджені, відрізані від основних комунікацій, неможливою була доставка продуктів через активні бойові дії, ворожі обстріли чи захоплення окремих територій.

На сьогодні по всій Україні функціонує близько 1 тисячі магазинів "АТБ", а майже 100 магазинів зачинені – вони знаходяться на тимчасово захоплених територіях, де компанія не здійснює господарчої діяльності.