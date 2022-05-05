Нафтове ембарго проти Росії знизить доходи країн ЄС лише на 0,2% – Галущенко

Вплив запровадження нафтового ембарго на економіку 27-ми держав-членів ЄС у середньому дорівнюватиме зниженню доходів на 0,2-0,3% або близько 100 євро на дорослого європейця.

Про це йдеться у блозі міністра енергетики Германа Галущенка, повідомляє пресслужба відомства.

Галущенко посилається на прогнози учасників конференції в Європейському Парламенті, присвяченої санкціям ЄС.

Очільник Міненерго наголошує, що нафтове ембарго, яке Європейський Союз розглядає в рамках шостого пакету санкцій проти РФ, є одним із ключових кроків для того, щоб обмежити можливість Путіна фінансувати війну.

"Спочатку буде обрізане постачання нафти, яка транспортується танкерами. До кінця року ембарго розповсюдиться на трубопровідну нафту. Таким чином 27 членів ЄС приєднаються до тих країн, які вже відмовилися від російської нафти – США, Великобританії, Канади й Австралії", – підкреслив Галущенко.

Водночас він нагадав, що у 2021 році Євросоюз сплатив Росії за енергоносії близько 88 млрд євро. Зокрема, майже 70 млрд – за нафту і нафтопродукти. Воєнний бюджет Росії у тому ж році становив 62,5 млрд євро.

"Кремль може повністю фінансувати свій ВПК з продажу енергоресурсів до Європи, і все одно ще залишиться пара десятків мільярдів на додаткові озброєння. Сьогодні ці гроші, втілені у літаках, ракетах і танках, вбивають українців і руйнують нашу країну", – заявив міністр енергетики.

Економічна правда