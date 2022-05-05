НБУ заборонив росіянам керувати українськими фінкомпаніями

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Національний банк заборонив громадянам чи резидентам РФ брати участь в управлінні страховими, фінансовими та іншими небанківськими установами в Україні.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

А саме, регулятор заборонив громадянам та резидентам РФ, російським компаніям, що є власниками істотної участі (від 10%), брати участь в управлінні страхових, лізингових, фінансових, факторингових та інших компаніях небанківського сектору.

Їм також заборонено прямо чи опосередковано користуватися правом голосу як акціонерів. Такі заборони діятимуть до скасування чи припинення воєнного стану в Україні.

Надавачі фінансових послуг, у яких істотну частку мають росіяни, можуть звернутися до НБУ. Регулятор призначить довірену особу, якій можна передати право голосу цих акціонерів. Фінустанови мають для цього подати пропозиції щодо не менше двох кандидатур, а також документи для ідентифікації таких фізичних осіб та оцінки їхньої ділової репутації.

Довіреними особами не можуть бути громадяни РФ та особи, що мають постійне місце проживання у РФ.