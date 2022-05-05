Росіяни знищують ТБ-інфраструктуру, щоб позбавити українців доступу до інформації – регулятор
Четвер, 5 травня 2022, 17:19 -
Окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру телебачення та мовлення в Україні, щоб позбавити українців можливості отримувати правдиву інформацію про перебіг війни та ситуацію в Україні.
Про це розповів під час брифінгу голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь.
"Від початку воєнних дій було пошкоджено понад 20 обʼєктів Концерну РРТ. Внаслідок обстрілу 3 травня у Львові було знищено дві трансформаторні підстанції, які живили обʼєкт КРРТ, що здійснює мовлення у Львові.
Проте протягом кількох годин технічні фахівці Концерну РРТ відновили мовлення", – зазначив голова Держспецзв'язку.
Економічна правда
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