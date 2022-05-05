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Росіяни знищують ТБ-інфраструктуру, щоб позбавити українців доступу до інформації – регулятор

Четвер, 5 травня 2022, 17:19 - Cергій Мельник

Окупанти цілеспрямовано знищують інфраструктуру телебачення та мовлення в Україні, щоб позбавити українців можливості отримувати правдиву інформацію про перебіг війни та ситуацію в Україні.

Про це розповів під час брифінгу голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь. 

"Від початку воєнних дій було пошкоджено понад 20 обʼєктів Концерну РРТ. Внаслідок обстрілу 3 травня у Львові було знищено дві трансформаторні підстанції, які живили обʼєкт КРРТ, що здійснює мовлення у Львові.

Проте протягом кількох годин технічні фахівці Концерну РРТ відновили мовлення", – зазначив голова Держспецзв'язку.

Економічна правда

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