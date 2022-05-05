Київстар "провів" інтернет у тисячу бомбосховищ

Київстар безкоштовно надає інтернет вже у 1 тисячі бомбосховищах по усій Україні.

Про це повідомляє пресслужба оператора.

Від початку війни послугу від оператора отримують Київ, Житомир, Рівне, Львів, Дніпро, Обухів, Хмельницький, Білгород-Дністровський, Чернівці, Запоріжжя, Луцьк, Миколаїв та багато інших.

Щоденно компанія підключає в середньому по 15 нових локацій та активно приймає заявки на підключення.

Для того, щоб подати заяву на підключення бомбосховища до інтернету, потрібно звернутись із запитом на електронну адресу, вказавши контакти та адресу підключення.

Впродовж кількох днів технічний спеціаліст наддасть зворотний зв'язок щодо можливості підключення та необхідний час для виконання запиту.

Зазначається, що з 24 лютого оператор вже надав абонентам безоплатних послуг на понад 400 млн гривень. Також компанія переказала понад 30 мільйонів гривень благодійної допомоги на гуманітарні потреби військових, лікарень, літніх людей та постраждалих від війни.

Економічна правда