Найбільша ТЕС України зупинилася – закінчилося вугілля  

На Запорізькій теплоелектростанції закінчилося вугілля, яке неможливо поставити внаслідок тимчасової окупації Енергодару росіянами та бойових дій на Півдні України – роботу ТЕС зупинено.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

Він підкреслив, що зупинка роботи ЗаТЕС не відобразиться на населенні міста у розрізі надання комунальних послуг. Тепло-, енерго та водопостачання в Енергодарі переведено на ЗАЕС. Водночас можливе зниження температури гарячої води на кілька градусів.

"На жаль, це вимушений крок - на підприємстві закінчилося вугілля. І організувати його регулярні поставки немає можливості. Це пов’язано і з окупацією нашого міста, і з логістичними складнощами через постійні бойові дії на півдні України, зруйновані об’єкти інфраструктури, мости та ділянки залізної дороги", – повідомив Орлов.

Персонал теплової станції тимчасово переведений на вимушений простій.

ЗаТЕС (входить до ДТЕК Ріната Ахметова) – найпотужніша тепловоелектростанція України.