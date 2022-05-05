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Кожен третій український біженець у Литві знайшов роботу, заробляє до 2 тисяч євро

Четвер, 5 травня 2022, 09:17 - Cергій Мельник
 
Paulius Peleckis/Getty Images

Від початку повномасштабного вторгнення Росії понад 50 тисяч українських біженців прибули до Литви, 28 тисяч із них – люди працездатного віку, понад 7,6 тисячі уже знайшли роботу.

Про це повідомляє міністерство соціального захисту та праці Литви, передає LRT.

"Українці, які працюють, вже заплатили нашій країні понад 3 млн євро податків. Я дякую роботодавцям, які працевлаштовують українців, котрі приїхали до нашої країни, і запрошую вас продовжити реєстрацію вільних робочих місць у Службі зайнятості", – сказала міністр Моніка Навіцкене.

Переважна більшість українців зайнята на роботах, які потребують середньої кваліфікації, кожен десятий – на висококваліфікованій роботі. Заробітна плата коливається від мінімальної (600 євро) до майже 2 тис. євро. У середньому українець, який працює в Литві, заробляє близько 900 євро.

При цьому на обліку в Службі зайнятості Литви наразі перебувають понад 8,7 тис. громадян України, які шукають роботу.

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Литва міграція війна робота працевлаштування
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