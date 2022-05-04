Україна та Велика Британія скасували експортні мита та квоти

Україна та Велика Британія юридично закріпили скасування ввізних мит і тарифних квот в двосторонній торгівлі.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Угода діятиме 12 місяців, але може бути продовжена за домовленістю між сторонами на новий термін.

Завдяки цьому український бізнес в перспективі матиме змогу збільшити експорт товарів з високою доданою вартістю.

"Йдеться, в першу чергу, про борошно, зерно, молочну продукцію, м’ясо птиці та напівфабрикати, томатну пасту, мед, кукурудзу, пшеницю, соки, гриби, цукор тощо. Саме ці товари Україна традиційно експортує до Великої Британії.

Таким чином, це не лише сприятиме розвитку українського виробництва, але й збільшить надходження валютної виручки, зміцнить економіку України", - пояснили у відомстві.

Нагадуємо:

В 2021 році товарообіг між Україною та Великою Британією зріс майже на 57% і склав 2,2 млрд доларів.

27 квітня Європейська комісія запропонувала скасувати всі торговельні обмеження для українських товаровиробників. Ідеться про квоти, мита й антидемпінгові заходи, запроваджені на українську металургію.

Остаточно це рішення у ЄС збираються ухвалити найближчими тижнями. Спеціально для України його планують узгодити в пришвидшеному режимі.