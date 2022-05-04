УЗ відновила курсування Інтерсіті між Києвом та Дніпром
Середа, 4 травня 2022, 21:23 -
Укрзалізниця відновлює регулярне курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ сполученням Київ — Дніпро.
Про це йдеться у соцмережах компанії.
Там розповіли, що потяг буде курсувати з 6 травня і відправлятиметься з Києва щоденно о 6:02, прибуватиме до Дніпра о 13:30. Зворотно, з Дніпра, поїзд відправлятиметься о 13:50, до Києва прибуватиме о 21:11 до настання комендантської години.
Квитки на поїзд — вже у продажу, резюмували там.
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