УЗ відновила курсування Інтерсіті між Києвом та Дніпром

Укрзалізниця відновлює регулярне курсування швидкісного поїзда Інтерсіті+ сполученням Київ — Дніпро.

Про це йдеться у соцмережах компанії.

Там розповіли, що потяг буде курсувати з 6 травня і відправлятиметься з Києва щоденно о 6:02, прибуватиме до Дніпра о 13:30. Зворотно, з Дніпра, поїзд відправлятиметься о 13:50, до Києва прибуватиме о 21:11 до настання комендантської години.

Квитки на поїзд — вже у продажу, резюмували там.