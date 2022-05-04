Російський Сбербанк здає владі росіян, які переказують гроші на підтримку ЗСУ
Підсанкційний російський Сбербанк виявляє збирачів коштів для Збройних сил України (ЗСУ) і надсилає до Росфінмоніторингу інформацію про перекази, можливе призначення яких - пожертвування для військових цілей.
Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "ТАСС" із посиланням на лист за підписом заступника голови банку Белли Златкіс першому заступнику голови комітету Держдуми РФ з освіти Яні Лантратовій.
"Збирачі коштів для Збройних сил України виявляються банком як самостійно з використанням комплексу різних інструментів, включаючи моніторинг соціальних мереж, так і за допомогою інформації, яка надходить від третіх осіб.
За отриманими даними проводиться аналіз підозрілої діяльності клієнта профільними службами банку", - йдеться в листі.
У Сбербанку заявили, що керуються законодавством РФ, вказівками в положеннями Центробанку та власними внутрішніми нормативними документами.
"Банк розглядає питання щодо реалізації щодо таких операцій (спрямованих на військові цілі-— ред.) права, передбаченого пунктом 11 статті 7 федерального закону "Про протидію легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансування тероризму" та спрямовує у Росфінмоніторинг інформацію відповідно до пункту 3 статті 7 зазначеного закону", - йдеться в документі.
Економічна правда
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