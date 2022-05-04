Дисконт на російську нафту продовжує збільшуватися

Середня ціна нафти марки Urals у квітні опустилася з 79,8 долара за барель до 70,5 долара.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів Російської Федерації, передає Інтерфакс.

Середня ціна Urals за період з 15 березня по 14 квітня становила 79,81 долара за барель. Таким чином, дисконт ціни російської нафти марки Urals до основного сорту нафти Brent продовжує збільшуватися.

Раніше підконтрольне Міненерго РФ "Центральне диспетчерське управління паливно-енергетичного комплексу" припинило публікувати статистику про видобуток та експорт нафти на невизначений термін.

Це трапилося після того, як з’явилися перші повідомлення про падіння видобутку нафти в РФ внаслідок запроваджених санкцій.