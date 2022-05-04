Британія передає Україні ще одну партію мобільних електрогенераторів

Велика Британія передає чергову партію мобільних електрогенераторів для потреб українців: першу частину з 570 генераторів - майже 200 - Британія передала Україні у квітні.

Про це повідомляють в Міненерго України.

Генератори будуть використані для сталого електропостачання лікарень, укриттів, станцій зв’язку, водопостачання тощо.

Фото з Twitter міністра енергетики Великої Британії Квазі Квартенга

"Справжні друзі завжди несуть світло! Завдяки генераторам ми забезпечимо стале електропостачання важливих об‘єктів, незважаючи на чергові руйнування через обстріли російських окупантів", - написав міністр Герман Галущенко у Twitter.

Першу частину з 570 генераторів - майже 200 - Велика Британія передала Україні у квітні. Вони вже слугують джерелами резервного живлення для надійного енергозабезпечення у випадках пошкодження електрообладнання і мереж, кажуть в Міненерго.

Економічна правда