Британія передає Україні ще одну партію мобільних електрогенераторів
Велика Британія передає чергову партію мобільних електрогенераторів для потреб українців: першу частину з 570 генераторів - майже 200 - Британія передала Україні у квітні.
Про це повідомляють в Міненерго України.
Генератори будуть використані для сталого електропостачання лікарень, укриттів, станцій зв’язку, водопостачання тощо.
"Справжні друзі завжди несуть світло! Завдяки генераторам ми забезпечимо стале електропостачання важливих об‘єктів, незважаючи на чергові руйнування через обстріли російських окупантів", - написав міністр Герман Галущенко у Twitter.
Першу частину з 570 генераторів - майже 200 - Велика Британія передала Україні у квітні. Вони вже слугують джерелами резервного живлення для надійного енергозабезпечення у випадках пошкодження електрообладнання і мереж, кажуть в Міненерго.
Економічна правда
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