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Британія передає Україні ще одну партію мобільних електрогенераторів

Середа, 4 травня 2022, 17:55 - Олексій Павлиш

Велика Британія передає чергову партію мобільних електрогенераторів для потреб українців: першу частину з 570 генераторів - майже 200 - Британія передала Україні у квітні. 

Про це повідомляють в Міненерго України.

Генератори будуть використані для сталого електропостачання лікарень, укриттів, станцій зв’язку, водопостачання тощо.

 
Фото з Twitter міністра енергетики Великої Британії Квазі Квартенга

"Справжні друзі завжди несуть світло! Завдяки генераторам ми забезпечимо стале електропостачання важливих об‘єктів, незважаючи на чергові руйнування через обстріли російських окупантів", - написав міністр Герман Галущенко у Twitter.

Першу частину з 570 генераторів - майже 200 - Велика Британія передала Україні у квітні. Вони вже слугують джерелами резервного живлення для надійного енергозабезпечення у випадках пошкодження електрообладнання і мереж, кажуть в Міненерго.

Економічна правда

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Міненергетики Британія
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