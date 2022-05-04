Сполучення Київ-Житомир на Варшавській трасі відновили

Укравтодор відновив сполучення між Києвом та Житомиром по Варшавській трасі.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

А саме, відкритий рух тимчасовим мостом через річку Тетерів. "Це – насипний міст з буту та щебенево-піщаної суміші, по краю мосту встановлено бетонні блоки", – зазначив міністр.

Він нагадав, що на Варшавській трасі за час ведення бойових дій Київщини було зруйновано та пошкоджено три штучні споруди. Після деокупації частини Київщини у квітні основні шляхи почали відновлювати.

"На сьогодні, по всім цим зруйнованим мостам забезпечено тимчасовий проїзд та відновлено сполучення Києва з Житомирщиною автомобільною дорогою М-07 Київ – Ковель – Ягодин", – додав Кубраков.