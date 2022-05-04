На Луганщині росіяни знищили або вивезли трирічний запас зерна

Із Луганської області російськими загарбниками вивезено або знищено близько 100 тисяч тонн зерна, сівбу не розпочато.

Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація.

"Із Луганщини росіяни вивезли або знищили обсяг потреб жителів області у зернових майже на три роки, сівбу не розпочато. За даними міністра аграрної політики та продовольства, із Луганської області росіянами вивезено близько 100 тисяч тонн зерна", – йдеться у повідомленні.

В ОВА нагадали, що у елеваторі, знищеному в квітні в Рубіжному, зберігалось ще 30 тисяч тонн зерна.

Річна потреба Луганщини у її межах до 24 лютого 2022 року становила 60 тисяч тонн зерна. Разом із тимчасово окупованими у 2014 році територіями – 240 тисяч тонн. Втім, понад 90% землі під потреби аграріїв було зосереджено у північній частині області, яку ворог окупував у 2022 році та де досі тривають бої. Саме ці території забезпечували зерновими всю область і до 2014 року.

"Наразі єдиним регіоном, де не розпочато сівбу, є наш. Бо росіянам це нецікаво. Навіщо, якщо можна пограбувати та забезпечити себе на декілька років наперед? 100 тисяч тонн – це тільки перевірені дані", – зазначили в обладміністрації.

Там підкреслили, що росіяни залишають українців на тимчасово окупованій території на межі голоду.

Економічна правда