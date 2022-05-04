На складі GoodWine під Києвом знищили 1,6 мільйона пляшок вина

Бойові дії повністю зруйнували склад компанії GoodWine у селі Стоянка Бучанського району Київської області.

Про це повідомили у компанії виданню НВ.

"Знищено 100% площі", – повідомили в компанії.

Площа складу становила 10 тис. кв. м. У ньому зберігалися вино, міцні напої, продукти, пиво, вода та безалкогольні напої, аксесуари для дому, книги, декор.

"На складі було 1,6 млн пляшок вина, включаючи 15 тис. колекційних", – уточнили в компанії.

Сьогодні GoodWine організував складську логістику на власних об'єктах.

"У майбутньому плануємо реорганізувати склад у партнерстві із логістичним оператором за межами Києва. Загальну суму збитків оцінюємо у 15 млн євро", – додали в GoodWine.