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ЄС планує заборонити росіянам купувати європейську нерухомість – Bloomberg

Середа, 4 травня 2022, 15:56 - Дана Гордійчук
 
getty images

У шостий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, який анонсували у середу, увійшла заборона на операції з нерухомістю.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на текст, з яким ознайомилася редакція.

Пропозиція Єврокомісії припинить укладення угод з нерухомістю з громадянами, резидентами та юридичними особами Росії. Санкції заборонять продаж або передачу, прямо чи опосередковано, "прав власності на нерухоме майно, розташоване на території Європейського Союзу, або частки в підприємствах, які надають доступ до нерухомого майна".

Заборона стосується росіян, які не є громадянами ЄС і не мають дозволу на проживання в країнах-членах ЄС. Це не стосується тих, хто має громадянство чи місце проживання в Європейській економічній зоні чи Швейцарії.

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санкції нерухомість РФ ЄС
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