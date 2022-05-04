Британія відрізала РФ від своїх консалтингових компаній та аудиторів

Британія в рамках нового санкційного пакету заборонила своїм компаніям надавати послуги російським клієнтам, зокрема – в частині консалтингу, аудиту та PR.

Про це повідомила пресслужба британського уряду.

Нові заходи означатимуть, що російські компанії більше не зможуть отримувати послуги від британських бухгалтерських, управлінських консультацій та PR-послуг, на які припадає 10% російського імпорту в цих секторах.

"Росія в значній мірі залежить від західних сервісних компаній у виробництві та експорті промислових товарів, і сьогоднішні заходи ще більше посилять економічний тиск на економіку Путіна", – заявили у Британії.

Крім того, після публікації Британією розслідування про тактику кремлівської фабрики тролів, міністр закордонних справ також оголосив про санкції на 63 нових фізичних та юридичних осіб, передусім проти основних медіа-організацій. Їхні активи будуть заморожені, а в’їзд до Британії – заборонено.

Разом із тим, повідомили в британському уряді, вступив в силу новий закон, який передбачає блокування двох основних кремлівських джерел дезінформації – RT і Sputnik. Це означає, що відповідні компанії мають заблокувати контент цих ЗМІ у їхніх соціальних мережах, на сайтах та у застосунках.