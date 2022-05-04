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Індія неочікувано підвищила ключову ставку

Середа, 4 травня 2022, 14:24 - Cергій Мельник

Резервний банк Індії за підсумками позапланового засідання несподівано збільшив ключову відсоткову ставку на тлі підвищеної інфляції.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Ставку прямого РЕПО підвищено на 40 базисних пунктів, з 4% до 4,4%. Також ЦБ підвищив норму обов'язкового резервування для комерційних банків на 50 б.п., до 4,5%.

У березні споживчі ціни в Індії зросли на 6,95% у річному вираженні. ЦБ таргетує інфляцію у діапазоні від 2% до 6%.

Минулого місяця ЦБ Індії погіршив прогноз зростання економіки країни на поточний фінансовий рік, що розпочався у квітні, до 7,2% з раніше очікуваних 7,8%. При цьому прогноз інфляції був підвищений до 5,7% із 4,5%.

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Індія ставка інфляція
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