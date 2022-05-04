У РФ почав знижуватися обсяг заготівлі деревини

У 1 кварталі 2022 року заготівля деревини в РФ знизилась на 2,4% - до до 68,9 млн куб. м, основними причинами є заборона експорту з країни необробленої деревини з початку 2022 року, а також деревної сировини для фанери.

Про це пише РБК із посиланням на дані "Росліссінфоргу".

Найбільший спад у 34% зафіксовано у Ленінградській області, в Іркутській області зниження становило 11,5%.

"Рівень зниження заготівлі в межах норми для початку року, динаміка стабільна", - заявив директор "Рослісінфоргу" Павло Чащин.

За останні п'ять років зниження вирубки у першому кварталі спостерігалося лише у 2019 році - менше 1%, з 68,9 млн до 68,3 млн куб. м.

У січні-березні 2021 року, навпаки, було зростання вирубки на 3,4%, до 70,7 млн куб. м.

За даними "Рослесінфоргу", в 2021 році найбільше деревини заготовляли в Іркутській області - 32,7 млн ​​куб. м, у Красноярському краї (24,6 млн куб. м), у Вологодській (18,1 млн куб. м) та Архангельській областях (16,1 млн куб. м). Ленінградська область із загальним обсягом заготівлі 5,4 млн куб. м на рік посіла 14 місце.

У березні 2022 року Мінпромторг РФ запровадив тимчасову заборону на продаж сировини для фанери до Європи та США у відповідь на санкції західних країн щодо Росії після початку вторгнення РФ в Україну.

Крім того, лісозаготівельники вирубали дерева на виділених ділянках і мають освоїти нові, каже співрозмовник РБК.

Нагадаємо:

Через санкції Євросоюзу РФ втратила можливість постачати лісопродукцію на близько 6 млрд доларів на рік, а переорієнтація на Китай не покриє втрати.

Економічна правда