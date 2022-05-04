Клієнти VARUS можуть придбати соціальні кошики для підтримки українців на сході

Компанія Visa, мережа VARUS та Міністерство соціальної політики запустили гуманітарний проєкт "Це Вам від щирого серця", що спрямований на забезпечення продуктовими кошиками соціально вразливих верств населення під час війни.

Про це йдеться у спільному пресрелізі компаній.

Всі бажаючі надати благодійну допомогу можуть на сайті проєкту обрати один з двох типів вже сформованих соціальних кошиків: вартістю 250 грн, до якого входять харчі, або 500 грн, до якого окрім харчів входить гігієнічна продукція.

Після того потрібно визначитись із містом призначення, куди буде доставлено кошики (наразі вже доступні Дніпро, Кам’янське, Кривий Ріг, Нікополь, Павлоград, Марганець, Запоріжжя і Київ) та зробити онлайн-оплату.

При оплаті картою Visa компанія подвоює допомогу. Умови подвоєння діють незалежно від кількості придбаних кошиків.

Компанія VARUS забезпечує комплектацію, збір та відвантаження кошиків. А робітники соціальних служб здійснюють безпосередню доставку отримувачам. В першу чергу, допомога буде надаватись тимчасово переселеним українцям, мешканцям будинків для літніх людей та дитячим інтернатам, багатодітним сім’ям, тощо.

Всі, хто підтримає соціальну ініціативу, отримуватимуть щомісячний фотозвіт про результати роботи проєкту на вказану при здійсненні оплати електронну пошту.

Економічна правда