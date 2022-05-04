У РФ заявляють про високий ризик дефіциту пілотів через відплив за кордон

У Мінтрансі РФ бачать ризики відпливу російських пілотів за кордон, що може призвести до дефіциту льотного складу - зараз у простої через санкції та зниження пасажиропотоку перебувають 13% пілотів.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на комплексну програму розвитку авіатранспортної галузі РФ до 2030 року.

Зазначається, що Мінтранс РФ щомісяця отримує майже 70 звернень від іноземних авіаційних регуляторів з проханням підтвердити сертифікат спеціаліста, відтак стільки пілотів шукають роботу в закордонних авіакомпаніях.

"Ці обставини свідчать про високі ризики нестачі пілотів для забезпечення виконання обсягу повітряних перевезень у майбутньому", - йдеться у документі.

Проблему пропонують вирішити, зокрема, випускаючи по 806 осіб щорічно у профільних навчальних закладах.

Опитані виданням експерти, профспілки та пілоти вказують на неможливість працевлаштувати випускників, враховуючи спад перевезень (за песимістичним прогнозом Мінтрансу, кількість пасажирів може знизитися з 111 млн у 2021 році до 58,2 млн у 2025-му та 85,7 млн ​​- у 2030-му році) і простій лінійних пілотів.

Наразі, за даними Ради з професійних кваліфікацій повітряного транспорту, у простої близько 1500 лінійних пілотів (13% від загальної чисельності) та 1300 бортпровідників (5%).

Голова профспілки льотного складу Росії Мирослав Бойчук повідомив, що найбільше простоюють пілоти у вантажних "Атрана", AirBridgeCargo (входять до ГК "Волга-Дніпро") та Sky Gates.

Представник Шереметьєвської профспілки льотного складу заявив про скорочення пілотів SSJ у зв'язку з переведенням бортів з "Аерофлоту" до "Росії".

Представник "Аерофлоту" спростував цю інформацію, зазначивши, що на початку травня залишалося працевлаштувати вісім командирів та 15-17 других пілотів, яких оформлюють у "Росію".

За даними голови ШПЛС Ігоря Дельдюжова, 50 спеціалістів все ще не мають "ні гарантій працевлаштування, ні обіцянок компенсацій на час простою у зв’язку з переведенням".

Також повідомляється, що авіаперсонал стикається зі зниженням рівня доходу.

До пандемії лінійні пілоти отримували до 500 тис рублів на місяць залежно від нальоту. Наразі через санкції та відсутність польотів до Європи доходи знизилися на 50-60%, кажуть співрозмовники видання у профспілках.

За словами опитаних експертів, зараз працевлаштуватися в країни ЄС або США неможливо, тому пілоти можуть розглянути країни СНД та Туреччину.

Економічна правда