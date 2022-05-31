На час воєнного стану керівників держкомпаній і членів наглядових рад призначатимуть без конкурсу

На період воєнного стану конкурсний відбір керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад суб’єктів господарювання державного сектору економіки не проводитиметься.

Про це повідомив у Telegram представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

При цьому, призначення на посаду керівників, голів виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави і вартість активів яких перевищує 200 млн грн, та особливо важливих для економіки підприємств здійснюється суб’єктом управління після погодження кандидатур відповідних осіб КМУ без проведення конкурсного відбору.

На строк, який не перевищує строку дії воєнного стану та трьох місяців після його припинення або скасування.

Економічна правда