Енергоатом отримав 1,5 мільярда кредиту на закупівлю ядерного палива
Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" отримало від Укргазбанку кредит на 1,5 млрд грн - кошти будуть спрямовані на закупівлю свіжого ядерного палива у американської компанії Westinghouse у 2022 році.
Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома" в Telegram.
В "Енергоатомі" нагадали, що на початку військової агресії РФ відмовились від російського ядерного палива і заявили про його заміщення американським.
"Залучені кредитні кошти дозволять збільшити закупівлю американського палива та забезпечити ефективну роботу енергоблоків українських АЕС після відмови від російського ядерного палива", - йдеться в повідомленні.
"Ми високо цінуємо наше стратегічне партнерство з Укргазбанком, який у складний воєнний час підставив плече атомній енергетиці України. Це також і внесок у нашу спільну Перемогу!" – зазначив керівник Енергоатома Петро Котін.
Економічна правда
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