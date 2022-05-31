Енергоатом отримав 1,5 мільярда кредиту на закупівлю ядерного палива

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" отримало від Укргазбанку кредит на 1,5 млрд грн - кошти будуть спрямовані на закупівлю свіжого ядерного палива у американської компанії Westinghouse у 2022 році.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатома" в Telegram.

В "Енергоатомі" нагадали, що на початку військової агресії РФ відмовились від російського ядерного палива і заявили про його заміщення американським.

"Залучені кредитні кошти дозволять збільшити закупівлю американського палива та забезпечити ефективну роботу енергоблоків українських АЕС після відмови від російського ядерного палива", - йдеться в повідомленні.

"Ми високо цінуємо наше стратегічне партнерство з Укргазбанком, який у складний воєнний час підставив плече атомній енергетиці України. Це також і внесок у нашу спільну Перемогу!" – зазначив керівник Енергоатома Петро Котін.

Економічна правда