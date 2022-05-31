Мінекономіки зафіксувало рекордний попит на кредити 5-7-9%

З травня з боку бізнесу спостерігається рекордний запит на пільгове кредитування за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%", що свідчить про прагнення підприємців якнайшвидше відновити дільяність.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють в сфері сільського господарства (51,8%), торгівлі та виробництва (22,6%), промислової переробки (14%).

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Харківська, Дніпропетровська, Одеська, Київська області та м. Київ.

З початку дії програми підприємцям вже видано 42 476 кредитів на загальну суму 117,9 млрд грн. Серед них: антикризових кредитів – 58,5 млрд грн, на рефінансування попередньо отриманих кредитів – 26,4 млрд грн., на інвестиційні цілі – 10,3 млрд грн, на антивоєнні цілі - 5,6 млрд грн. Окрім того, понад 17 млрд грн кредитних коштів отримали аграрії на підтримку своєї діяльності.

На сьогодні участь в програмі приймають 42 банки, найбільшу кількість кредитів видали Приватбанк (17,6 тис), Ощадбанк (5,3 тис) та Райффайзен Банк Аваль (3,9 тис).

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" дозволяє залучити до 60 млн грн під 0% на період дії воєнного часу +1 місяць з гарантією від уряду на рівні 80%.

Для роздрібних торгових мереж доступні кредитні кошти в розмірі до 1 млрд грн під 5% річних, що дає їм змогу вчасно розрахуватися з постачальниками та поповнити фінансовий баланс.

Економічна правда