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Київстар подовжив безкоштовний роумінг в ЄС

Вівторок, 31 травня 2022, 13:30 - Cергій Мельник

Телеком-оператор Київстар подовжив для абонентів послугу безкоштовного роумінгу  в 16 країнах Європейського Союзу.

Про це повідомляє пресслужба "Київстару".

"Третій місяць поспіль абоненти Київстар, які виїхали до деяких країн Європейської спільноти, можуть користуватись послугами мобільного зв`язку без жодних доплат, за такими ж тарифами як в Україні", – йдеться у повідомленні.

"Зокрема, дзвонити рідним та друзям в Україну, приймати дзвінки від них, або телефонувати на номери країни перебування, користуватися інтернетом в своєму тарифі та іншими послугами. Все, що для цього треба, – сплатити вартість свого тарифу, яка, зазвичай, значно менша вартості місцевих операторів", – додали у пресслужбі.

З повним списком країн та умовами можна ознайомитися за посиланням. За даними компанії, наразі за кордоном знаходиться більше 2 млн абонентів.

Економічна правда

Київстар роумінг ЄС тарифи
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