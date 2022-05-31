ПриватБанк запустив сервіс поповнення карток на касах торгових точок

Державний ПриватБанк запустив послугу поповнення карток готівкою на касах торгових точок.

Про це повідомив у Telegram прессекретар банку.

Сервіс "Поповнення на касі" дозволяє поповнювати картки українських банків не лише у терміналах самообслуговування та відділеннях банку, а й разом з оплатою покупок на касах торгівельних точок.

"Через новий сервіс ПриватБанку можна поповнити картку будь-якого українського банку на суму від 20 до 4999 грн. Оплачуючи покупку, повідомте касиру, що хочете поповнити картку та прикладіть картку до термінала або введіть номер, якщо це чужа картка", - йдеться у повідомленні.

Комісія за таку послугу - 0,5% від суми поповнення.

Пілотний проєкт сервісу "Поповнення на касі" працює на касах магазинів мережі "Сім23" у Львові, Тернополі, Луцьку, Франківську, Рівному та інших містах заходу країни. Невдовзі такий зручний сервіс зʼявиться й у інших торговельних мережах, кажуть у банку.

Економічна правда