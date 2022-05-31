Як працюватиме банківська система на Трійцю – пояснення НБУ

У період дії воєнного стану в Україні вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю. Тому понеділок, 13 червня (наступний день після Трійці) є робочим днем, зокрема для банківської системи.

Про це повідомили в НБУ.

"Отже, святковий день 12 червня (Трійця), що припадає на неділю, не переноситься.

Відповідно понеділок, 13 червня 2022 року, є робочим днем, зокрема для банківської системи", - йдеться в роз'ясненні.

Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться з 11 до 13 червня 2022 року включно датою банківського дня 13 червня 2022 року.

Незважаючи на війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і в мирний час, нагадали в Нацбанку.

Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів.

Економічна правда