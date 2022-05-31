Нафтове ембарго з винятками може позбавити РФ мільярдів доларів виторгу – Bloomberg

Часткове нафтове ембарго, яке напередодні погодили на саміті ЄС, може позбавити РФ мільярдів доларів виторгу.

Про це свідчать розрахунки Bloomberg.

Так, під заборону потрапила нафта, яка постачається до ЄС морем. Як зазначає агентство, поставки морським транспортом становлять близько двох третин російського імпорту нафти.

"Коли цей захід буде введений в дію, за підрахунками Bloomberg, він коштуватиме Путіну до 10 мільярдів доларів на рік", - йдеться у статті.

Це пов’язано з тим, що заборона змусить Росію продавати свою нафту зі знижкою в Азію, де барель Urals і так продається зі знижкою $34 у порівнянні з барелем Brent.

Водночас ррипинення постачання через північну гілку нафтопроводу "Дружба" до Польщі та Німеччини коштуватиме ще $12 млрд, підрахував Bloomberg, базуючись на обсягах 2021 року та середній ціні на нафту марки Urals цього року у розмірі $85 за барель.

ЄС поки вирішив залишити імпорт нафтопроводом "Дружба", від якого залежить Угорщина, яка виступала проти запровадження повного ембарго щодо РФ.

Зазначається, що Росія продовжить заробляти близько $6 млрд на експорті до Угорщини, Словаччини та Чехії через південні гілки трубопроводу "Дружба".

Як зазначає Bloomberg з посиланням на джерела, з нового пакету обмежень проти Росії виключили заборону купівлі європейської нерухомості для росіян. Від цього заходу відмовилися під тиском Кіпру, пише агентство.

За даними видання, заборона не повинна була торкнутися росіян, які мають громадянство або дозвіл на проживання в країнах ЄС або Швейцарії.

Нагадаємо:

Європейський Союз подолав опір кількох держав-скептиків та ухвалив політичне рішення про запровадження нафтового ембарго проти Росії.

Економічна правда