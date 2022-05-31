У Мінцифри анонсували анонсував нові функції в "Дії": серед них – військові облігації
Вівторок, 31 травня 2022, 09:40 -
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що у "Дії" з'явить 9 нових послуг.
Про це він написав у Telegram.
За його словами, 9 послуг та документів запустять незабаром.
"Невеликий спойлер - зараз працюємо над запуском у застосунку воєнних облігацій, цифрового пенсійного посвідчення та першого функціоналу електронного нотаріату.
Це одні з девʼяти послуг та документів, які ми запустимо незабаром. Хоча одночасно в роботі їх - десятки", - зазначив міністр.
Функції було анонсовано після чергового Дія Борду, щотижневої зустрічі міністра з командою "Дії".
Економічна правда
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