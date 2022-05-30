НБУ: попит населення та бізнесу на військові облігації зростає

Упродовж минулого тижня кількість вкладників у військові облігації збільшилася з 67 тисяч до майже 76 тисяч.

Про це повідомляє НБУ.

Станом на 30 травня обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у військові облігації становить:

7,8 млрд грн (10% від загального обсягу придбаних військових ОВДП номінованих у гривні);

57,4 млн дол США (29% від загального обсягу військових ОВДП номінованих у доларах США);

26,6 млн євро (11,7% від загального обсягу ОВДП номінованих у євро).

У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на суму 300,4 млн.