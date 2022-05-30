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Укр / Рус

НБУ: попит населення та бізнесу на військові облігації зростає

Понеділок, 30 травня 2022, 21:31 - Ілля Колдомасов

Упродовж минулого тижня кількість вкладників у військові облігації збільшилася з 67 тисяч до майже 76 тисяч. 

Про це повідомляє НБУ.

Станом на 30 травня обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у військові облігації становить: 

  • 7,8 млрд грн (10% від загального обсягу придбаних військових ОВДП номінованих у гривні);
  • 57,4 млн дол США (29% від загального обсягу військових ОВДП номінованих у доларах США);
  • 26,6 млн євро (11,7% від загального обсягу ОВДП номінованих у євро). 

У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на суму 300,4 млн.  

Економічна правда
Укр / Рус
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