НБУ: попит населення та бізнесу на військові облігації зростає
Понеділок, 30 травня 2022, 21:31 -
Упродовж минулого тижня кількість вкладників у військові облігації збільшилася з 67 тисяч до майже 76 тисяч.
Про це повідомляє НБУ.
Станом на 30 травня обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у військові облігації становить:
- 7,8 млрд грн (10% від загального обсягу придбаних військових ОВДП номінованих у гривні);
- 57,4 млн дол США (29% від загального обсягу військових ОВДП номінованих у доларах США);
- 26,6 млн євро (11,7% від загального обсягу ОВДП номінованих у євро).
У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на суму 300,4 млн.