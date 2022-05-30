У червні працюючі пенсіонери отримають перераховані пенсії

У червні працюючі пенсіонери разом із підвищенням пенсій за місяць отримають доплату до попередніх виплат за квітень і травень.

Про це йдеться на Урядовому порталі.

Разом із підвищенням пенсій за червень включає доплату до більш ранніх виплачених пенсій за квітень і травень.

Перерахунок буде проведено тим працюючим пенсіонерам, якою пенсія була призначена або вже перерахована два роки тому, тобто до 1 квітня 2020 року.

Перерахунок працює автоматично на базі страхової звітності роботодавців про стаж та заробітну плату. Для тих працюючих пенсіонерів, пенсії яких виплачуються в мінімальному розмірі, додаткові перерахунки будуть проведені з 1 липня.