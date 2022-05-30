НБУ очікує інфляцію у 17% у травні і вважає, що ставки за облігаціями треба підвищувати

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Національний банк попередньо очікує, що у травні ціни зростуть на 17% у річному вимірі та вважає необхідним підвищення ставок за державними облігаціями.

Про це у своїй колонці на ZN.UA розповів очільник Національного банку Кирило Шевченко.

Він зазначає, що доларизація та вивід заощаджень із фінансової системи є однією з головних проблем української економіки воєнного часу.

Власники гривневих заощаджень, пояснює він, несуть втрати, оскільки реальна вартість цих заощаджень знижується через надто низьку дохідність банківських депозитів та ОВДП порівняно з інфляцією. Аби зберегти свої заощадження, громадяни виводять їх із фінансової системи та обмінюють на готівкову валюту.

"Спрацьовує так званий ефект гарячої картоплі, коли кожен новий власник валюти, що знецінюється, намагається якнайшвидше обміняти її на іншу валюту або товари. А що швидше обертаються гроші, то більше прискорюватиметься інфляція", – пояснює Шевченко.

Аби вирішити цю проблему, вважає очільник регулятора, необхідне підвищення Міністерством фінансів ставки дохідності за гривневими ОВДП. Це також опосередковано сприятиме зростанню відсоткових ставок за депозитами.

Важливим орієнтиром для необхідної дохідності, вважає очільник регулятора, мають слугувати показники інфляції. У квітні річна інфляція в Україні сягнула 16,4%, а у травні НБУ очікує її подальшого пришвидшення до близько 17%. До кінця року згідно прогнозів інфляція перевищить 20%.

"Таке рішення дасть змогу знизити перетікання гривні на валютний ринок і пом’якшити девальваційний тиск", – пояснює Шевченко.

Він визнає, що НБУ доведеться повернутися до активної відсоткової політики, яка, ймовірно, в умовах війни "може стати більш сфокусованою на підтримці обмінного курсу, враховуючи його стабілізуючу роль у воєнний час".

"За таких умов важливо, щоб дохідності за ОВДП реагували на відповідні зміни облікової ставки. Адже на сьогодні це, мабуть, найважливіша ланка монетарної трансмісії, тобто управління фінансовими та економічними процесами відсоткової політики," – резюмує Шевченко. "Без адекватної реакції ставок ОВДП управляти рішеннями банків, компаній і населення щодо вибору валюти, в якій зберігати свої кошти, буде дуже важко".

Нагадуємо:

Зростання споживчих цін у квітні пришвидшилося до 16,4% у річному вимірі, передусім через подорожчання продовольства.