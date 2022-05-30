РФ обмежує експорт металобрухту, щоб не зростали ціни

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Росія вирішила обмежити експорт металобрухту та відходів чорних металів, аби стримати зростання цін всередині країни, що опинилася під санкційним тиском після повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це повідомляє російський Forbes.

Так, російський уряд з 1 червня запровадить тарифні квоти на експорт відходів чорних металів і брухту. Мито при експорті металу до 540 тисяч т становитиме 100 євро за тонну, але при підвищенні цього показника — 290 євро за тонну. Такі мита діятимуть лише щодо експорту за межі Євразійського економічного союзу, до якого входять Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Вірменія і сама Росія.

Рішення пояснюється спробами російського уряду запобігти зростанню цін на внутрішньому ринку та задовольнити потребу металургів всередині країни у сировині.

Зазначається, що раніше такі країни-імпортери російської металургії на кшталт Китаю чи Туреччини захотіли у отримати від російських виробників знижку в 40%. Bloomberg писав, що через санкції проти РФ за розв’язання повномасштабної війни проти України, а також зміцнення рубля та стрімкого зростання цін на вугілля та фрахт виробництво деяких сталевих виробів у країні-агресорі стало збитковим.