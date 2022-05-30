Київ виділив 600 мільйонів на відбудову пошкоджених через обстріли будівель

У Києві починають реконструкцію та капремонт житлових будинків і приміщень соціальної інфраструктури столиці, пошкоджених обстрілами російських загарбників. На ці потреби столиця виділяє з бюджету майже 600 мільйонів гривень.

Про це повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

"Київ виділяє кошти і розпочинає реконструкцію та капремонт житлових будинків і приміщень соціальної інфраструктури столиці, пошкоджених обстрілами російських варварів. Столиця виділяє з бюджету майже 600 мільйонів гривень. Іще 200 мільйонів пообіцяв надати уряд. Дуже розраховуємо на це", - написав Кличко.

За його словами, відновити в столиці потрібно загалом майже 390 будівель. Із них понад 220 - це житлові будинки. Інші - об’єкти соціальної інфраструктури (медзаклади, садочки, школи, установи соціального захисту, адмінбудівлі).

Нагадаємо:

Голова Київської військової адміністрації генерал Микола Жирнов повідомив, що ознак формування російських військ для наступу на українську столицю зараз немає, проте небезпека залишається.

Економічна правда