"Укртелеком" повністю відновив доступ до інтернету на Київщині

Компанія "Укртелеком" відновила на 100% мережу оптичного інтернету в Київській області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Укртелеком" завершив відновлення пошкодженої під час бойових дій та окупації російськими військами телекомінфраструктури в Київській області. Працюючи в координації з Держспецзв'язку, ЗСУ та підрозділами ДСНС, з початку квітня аварійні бригади оператора виконали понад 100 ремонтних робіт на своїх технологічних майданчиках та здійснили 126 виїздів на ділянки пошкоджених ліній зв'язку", – йдеться у повідомленні.

Інженери використали близько 4,5 тис. м нового волоконно-оптичного кабелю для відновлення мереж доступу, замінили 20 одиниць виведеного з ладу або повністю зруйнованого станційного та лінійного господарства.

Загалом відновлена мережа оптичного інтернету покриває 35,2 тис. домогосподарств у різних районах Київської області.

Крім того, "Укртелеком" відновив роботу мереж для надання послуг об'єктам соціальної інфраструктури: медичним закладам, адміністративним службам та установам у населених пунктах області, зокрема в Бородянці, Бучі, Ірпені, Макарові.

Економічна правда