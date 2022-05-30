У Донецькій області через обстріли відсутнє водопостачання

У результаті бойових дій міста та селища Донецької області залишилися без централізованого водопостачання.

Про це повідомляє адміністрація КВП "КРАМАТОРСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ".

"В результаті бойових дій об'єкти КП "Компанія "Вода Донбасу" виявилися під обстрілами та вимушені були призупинити роботу. Міста та селища Донецької області залишилися без централізованого водопостачання.

Станом на 30.05.2022р. селища Ясногірка, Шабельківка, 3-я Олександрівка, Ясна Поляна, Софіївка та стара частина міста частково залишаються без централізованого водопостачання.

У водоканалі додали, що у разі необхідності підвіз води буде здійснюватися спеціальним автотранспортом 31 травня з 9:00 год. до 19:00 год.

Інформацію щодо відновлення водопостачання в повному обсязі обіцяють надати додатково.

Економічна правда