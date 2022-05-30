На Одещині побудують стоянки для фур на трасах біля кордону

Служба автомобільних доріг Одеської області

Служба автомобільних доріг Одеської області розпочинає будівництво спеціальних стоянок для великогабаритних машин на автотрасах, що ведуть до міжнародних контрольно-пропускних пунктів.

Про це йдеться у повідомленні служби.

"Через російську військову агресію зросло навантаження на автомобільні дороги української Бессарабії. Для впорядкування транспорту та зниження заторів на автомобільних дорогах, що ведуть до міжнародних контрольно-пропускних пунктів, облаштовуємо спеціальні місця для систематизації руху великовантажних транспортних засобів", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що автодор починає, зокрема, будівництво чотирьох спецмайданчиків для великовантажних автомобілів середньою місткістю до 200 транспортних засобів.

Причому кожен із таких майданчиків матиме електронні черги, завдяки яким водій зможе прогнозувати свій заїзд, а також інформувати онлайн інших учасників дорожнього руху про поточну завантаженість майданчиків.

Зростання автомобільних вантажопотоків на дорогах української Бессарабії обумовлене морською блокадою портів України з боку Росії. Вітчизняні товаровиробники змушені шукати альтернативні шляхи експорту зернових та інших вантажів.

На даний момент на портових елеваторах заблоковано ворогом майже 4,5 млн. тонн зерна, а загалом в Україні накопичилося близько 20 млн. тонн зерна для експорту.

Економічна правда