"Укрпошта" відкрила нове стаціонарне відділення у Чернігові: перше з початку війни

"Укрпошта" відкрила у Чернігові перше нове станціонарне відділення під час війни (на вул. Гагаріна, 4/6).

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Станціонарне відділення відкрили 28 травня.

Наразі у Чернігові працюють 19 офісів "Укрпошти", які надають весь спектр поштових та фінансових послуг.

"Укрпошта" у Чернігівській області не лише відновлює пошкоджені відділення, а й відкриває нові. Наразі наша мережа повноцінно працює в області і наші клієнти можуть скористатися всіма необхідними послугами або в стаціонарних, або в пересувних відділеннях.

Вдячний нашій команді на Чернігівщині за відновлення роботи мережі: у середині квітня працювали близько 100 відділень, а на кінець травня відновлено роботу ще 80. А попереду у нашої команди відновлення зруйнованих відділень, які неможливо було швидко відбудувати", - заявив гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

На сьогодні у Чернігівській області працюють близько 180 відділень: 96 автоматизованих та 70 пересувних відділень. Загалом із початку війни вже 266 пересувних відділень "Укрпошти" почали працювати у дев'яти областях України.

На сьогодні в Україні працюють близько 6 тис відділень "Укрпошти".

Економічна правда